PlayStation 5: su eBay arriva un'interessante promozione

PlayStation 5 resta ancora uno degli oggetti del desiderio per tutti gli amanti dei videogiochi nonostante sia tornata disponibile ovunque in grandi quantità. Non disperate perché sono iniziate anche le prime promozioni e una di queste è possibile trovarla su eBay e riguarda la versione Standard della console, ovvero quella che monta anche il lettore ottico per usare le versioni fisiche dei giochi. Il suo prezzo di listino scende fino a 458,90 euro avvicinandosi molto al suo minimo storico sul web.

PlayStation 5: la promozione di eBay

Ricordiamo che la console next-gen di Sony è disponibile in due versioni: PS5 Standard Edition e PS5 Digital Edition. La prima, quella oggetto di questo calo di prezzo, è dotata di lettore Blu-Ray che consente di riprodurre giochi in copia fisica oltre film in versione DVD e, appunto, Blu-Ray con risoluzione fino a 4K. Inoltre è possibile giocare ai titoli PS4 sfruttando la retro-compatibilità.

Godetevi un gameplay fluido con frame rate elevato fino a 120 FPS per giochi compatibili, con supporto per l’uscita a 120 Hz su display 4K con tecnologia HDR. Le console PS5 supportano l’uscita 8K, permettendovi di giocare sul su ogni monitor con risoluzione 4320p. Grande rivoluzione è data dal feedback tattile tramite il controller wireless DualSense: mentre giocate a determinati giochi per PS5 potrete sentire gli effetti e l’impatto delle vostre azioni di gioco attraverso il feedback sensoriale dinamico.

Adesso non avete più scuse per far entrare la next-gen delle console a casa vostra: andate subito su eBay e acquistate la PlayStation 5 edizione Standard a soli 458,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e il venditore è super affidabile grazie al 100% di feedback positivi su oltre 95mila recensioni.

