PlayStation 5 Standard torna in SUPER SCONTO: risparmi 100 euro

La tua occasione di entrare nella nuova generazione di console è arrivata: la PlayStation 5 Standard Edition è tornata in un super sconto su Amazon permettendoti di risparmiare ben 100 euro sull’acquisto. E scegliendo il metodo di pagamento Cofidis puoi anche pagarla a rate a tasso zero.

PlayStation 5 Standard in offerta: è la tua occasione

La PS5 ti offre non solo una grafica straordinaria, ma anche nuove funzionalità che ti faranno sentire veramente parte del gioco. Ecco cosa puoi aspettarti da questa potente macchina:

Feedback Tattile Immersivo : Grazie al controller wireless DualSense , potrai sentire ogni azione di gioco attraverso il feedback tattile. Ogni colpo, ogni scossa e ogni movimento saranno resi ancora più realistici e coinvolgenti.

: Grazie al controller wireless , potrai sentire ogni azione di gioco attraverso il feedback tattile. Ogni colpo, ogni scossa e ogni movimento saranno resi ancora più realistici e coinvolgenti. Trigger Adattivi Coinvolgenti: I grilletti adattivi simulano l’impatto fisico delle tue azioni di gioco. Sentirai la resistenza dinamica dei trigger che si adattano alle situazioni di gioco, regalandoti un coinvolgimento mai provato prima.

Audio 3D e Tecnologia Ray Tracing : Immergiti in mondi virtuali incredibili, grazie all’audio 3D che ti farà percepire i suoni da ogni angolazione. Inoltre, la tecnologia Ray Tracing simula riflessi e ombre ultra-realistiche, portando il realismo visivo a nuovi livelli.

: Immergiti in mondi virtuali incredibili, grazie all’audio 3D che ti farà percepire i suoni da ogni angolazione. Inoltre, la tecnologia Ray Tracing simula riflessi e ombre ultra-realistiche, portando il realismo visivo a nuovi livelli. Uscita 8K e 120 FPS: La PS5 supporta l’uscita 8K, garantendoti una qualità visiva eccezionale. Inoltre, puoi goderti giochi con frame rate elevati fino a 120 FPS su display 4K, per un’esperienza di gioco ultra-fluida.

Inoltre, la velocissima unità SSD ti permette di godere di tempi di caricamento ultra rapidi, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

L’offerta di 449 euro invece di 549 è un’opportunità da non perdere. Non solo avrai l’accesso a un mondo di giochi straordinari, ma potrai anche beneficiare della comodità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis, in esclusiva per i membri di Amazon Prime.

Se sei un appassionato di giochi e desideri vivere l’esperienza di gioco di nuova generazione, non perdere l’opportunità di mettere le mani sulla PlayStation 5 Standard Edition a un prezzo così vantaggioso. Preparati a essere sorpreso, coinvolto e completamente immerso nei tuoi giochi preferiti. L’offerta è a tempo limitato, quindi non pensarci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.