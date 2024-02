PlayStation 5 standard (SLIM): TUA con lo sconto del 7% su Amazon

Oggi vogliamo parlarti di un’offerta veramente sensazionale presente su Amazon; di fatto, la console più venduta e richiesta degli ultimi anni, la PlayStation 5, nella sua iterazione standard e in versione slim (parliamo dell’edizione 2023), si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 511,50€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire, anche perché si propone come una stazione gaming di altissimo livello, in grado di sprigionare una potenza senza pari, di far ottenere una grafica straordinaria ai vostri titoli e con una libreria di giochi irresistibile. Prendila adesso e non pensarci troppo; a questa cifra è un best buy. Viene venduta e spedita da un rivenditore terzo ma godrà comunque dei soliti vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce. Un esempio? Si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile), ma non solo.

PlayStation 5: ecco perché comprarla

La PlayStation 5 è dotata di una potente CPU e ha anche una GPU esagerata che riesce ad offrire prestazioni di gioco straordinarie. Grazie alla tecnologia di accelerazione dell’archiviazione SSD, i tempi di caricamento saranno quindi ridotti al minimo, consentendoti di immergerti istantaneamente nei giochi senza interruzioni. I videogame, a proposito, sappi che saranno resi con una grafica incredibilmente dettagliata e fluida. Inoltre, con una vasta gamma di prodotti esclusivi disponibili solo su PlayStation, questa console offre un’esperienza di gioco unica che non troverai altrove. Pensiamo ai prodotti di lancio come “Demon’s Souls” e “Spider-Man: Miles Morales” ai capolavori come “Horizon Forbidden West” e “God of War: Ragnarok”, ma non solo. Noi ti consigliamo anche Spider-Man 2, una gioia per gli occhi.

Inoltre, se sei un fan della serie e possiedi già diversi giochi per PS4, sarai felice di sapere che molti di questi saranno compatibili con la nuova versione. Inoltre, avrai accesso a una vasta libreria di videogame attraverso il PlayStation Now e il PlayStation Plus.

Il controller DualSense è una delle caratteristiche distintive di questa stazione gaming; è l’unico joypad al mondo ad offrire un’esperienza di gioco tattile e coinvolgente. Grazie al haptic feedback e ai grilletti adattivi, potrai sentire ogni azione e interazione nel gioco in modo più realistico e immersivo. Insomma, cosa aspetti? Corri a prendere la PlayStation 5 standard (versione slim) su Amazon al prezzo speciale di soli 511,50€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.