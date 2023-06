PlayStation 5: finalmente lo SCONTO UFFICIALE Amazon, risparmi 70 euro

Da appassionato di videogiochi arriva finalmente la promozione che aspettavi direttamente da Amazon. Sì, stiamo naturalmente parlando di PlayStation 5, la console più desiderata e ricercata.

Oggi debutta una nuova offerta esclusiva: la PlayStation 5 Standard Edition con God of War Ragnarok è tua a soli 549,99 euro invece di 619,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

PlayStation 5: l’offerta ufficiale Amazon che aspettavi

Si tratta di uno sconto ufficiale Amazon, che ti permette di risparmiare 70 euro su uno dei bundle più attesi dell’anno. La PlayStation 5 è la console più potente e innovativa di Sony, capace di offrire grafica in 4K, audio 3D e tempi di caricamento rapidissimi grazie al suo SSD ultraveloce. Inoltre, con il controller DualSense potrai sentire ogni vibrazione e feedback tattile dei tuoi giochi preferiti.

God of War Ragnarok è il sequel del capolavoro del 2018, che ha visto il protagonista Kratos affrontare le mitologie nordiche insieme a suo figlio Atreus. In questo nuovo capitolo, dovrai prepararti alla battaglia finale contro gli dei e i mostri del Valhalla, in un’avventura epica e spettacolare. Il gioco è naturalmente completamente in italiano.

Non lasciarti scappare questa occasione: acquista ora la tua PlayStation 5 Standard Edition con God of War Ragnarok e immergiti nel mondo fantastico di questa saga leggendaria. Approfitta subito dell’offerta prima che finisca: è il minimo storico assoluto mai offerto da Amazon su questo bundle. Ti serve sapere altro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.