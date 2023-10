PlayStation 5 e FC 24 (FIFA 24): un bundle da sogno a un prezzo mai visto prima

Con PlayStation 5 Disc e FC 24, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per vivere emozionanti avventure virtuali. Non aspettare oltre! Questa è la tua occasione per vivere il massimo dell’intrattenimento videoludico. Acquista subito su eBay e inizia a goderti il divertimento senza fine che solo PlayStation 5 Disc e FC 24 possono offrirti. Non lasciarti scappare questa opportunità!

Fai tuo il bundle contenente PlayStation 5 e FC 24 a soli 443,70€, inserendo il codice “PASSIONI23” su eBay. L’offerta finirà il prossimo 15 ottobre, quindi fai presto!