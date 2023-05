Playoff e finali NBA in streaming: come guardare le partite in italiano

I Playoff NBA sono entrati nel vivo e stanno regalando emozioni e sorprese. Nella Eastern Conference, i Miami Heat hanno eliminato i favoriti Milwaukee Bucks e ora sfidano i New York Knicks, mentre i Boston Celtics se la vedono con i Philadelphia 76ers. Nella Western Conference, i Los Angeles Lakers hanno battuto i Memphis Grizzlies e ora affrontano i campioni in carica dei Golden State Warriors, mentre i Denver Nuggets hanno superato i Minnesota Timberwolves e ora incontrano i Phoenix Suns. Chi arriverà alla finale e chi solleverà il trofeo di campione NBA?

Se sei un appassionato e vuoi seguire tutto questo in diretta streaming, con commento in italiano e un canale dedicato, puoi approfittare della nuova offerta di NOW che ti permette di avere il pass Sport a soli 5,99 euro per il primo mese invece di 14,99. Così facendo scoprirai non solo ricchi contenuti dedicati alla pallacanestro, ma un’offerta di sport davvero spaventosa.

Playoff e finali NBA in streaming: scopri NOW

Il Pass Sport di NOW ti abilità l’accesso a 16 canali sportivi in HD, tra cui appunto Sky Sport NBA, che ti permetterà di seguire non solo in diretta, ma anche on demand tutte le partite dei playoff e soprattutto delle finali di giugno.

Non finisce qui perché l’offerta del Pass include anche tutta la Formula 1 in esclusiva, le attese semifinali di Champions League, Europa League e Conference League, la fase finale della Serie B, il grande tennis e molto altro ancora. E se ti perdi qualcosa puoi rivederla quando vuoi.

Non ti preoccupare dei vincoli perché con NOW puoi abbonarti e disdire quando vuoi, senza parabola o limiti stringenti. Tutto quello che ti serve è usare dei dispositivi compatibili con la connessione a internet come PC, smartphone, tablet, smart TV, console da gioco e altre ancora.

Quindi, approfitta subito di questa straordinaria nuova offerta che ti permette di avere il pass Sport di NOW a soli 5,99 euro per il primo mese. Vivi in diretta tutte le emozioni dei playoff e delle finali NBA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.