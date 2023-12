Plaid riscaldabile CaldoPlaid a soli 69,99€ da Unieuro (COMFORT al TOP)

Il plaid riscaldabile CaldoPlaid di Imetec è tra le offerte del giorno di Unieuro, dove è acquistabile a 69,99 euro anziché 84,99 euro. Ecco il link all’offerta.

CaldoPlaid permette di scegliere il caldo che si desidera, grazie a 6 temperature diverse, offrendo un comfort straordinario sul divano alla sera o fuori in giardino. Inoltre, è in grado di adattare la temperatura sia a quella del corpo che a quella ambientale.

Il prodotto CaldoPlaid di Imetec è la soluzione ideale per stare sempre al caldo durante le giornate più fredde dell’anno, sia sul divano che all’aperto in giardino. Inoltre, è un articolo che può tornare molto utile anche per quanti lavorano in smart working dentro casa e non vogliono lasciare il riscaldamento acceso per tutto il giorno.

Il suo funzionamento è di una semplicità disarmante: lo si accende, dopodiché lo si imposta alla temperatura desiderata, e dopo pochi minuti è in grado di restituire il comfort richiesto.

Uno dei suoi segreti è l’utilizzo della tecnologia Adapto, grazie alla quale offre performance migliori in termini di rapidirà e comfort. Da notare infine come sia possibile programmare lo spegnimento automatico dopo 1, 3 o 9 ore, tutto questo consumando pochissima energia elettrica.

Imetect CaldoPlaid, il plaid riscaldabile in grado di restituire un comfort al top, è in offerta a 69,99 euro sul sito unieuro.it. Volendo, puoi scegliere di pagare anche in 3 rate a interessi zero da 23 euro al mese con Klarna e PayPal, oltre che beneficiare delle spese di spedizione gratuite.

