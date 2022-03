Plafoniera smart WiFi multicolore a 18€: sconto del 60% su Amazon

Rendi subito più intelligente la casa grazie alla plafoniera smart WiFi, con supporto multicolore, e compatibilità con gli assistenti vocale Alexa e Google Home.

Con gli sconti Amazon del 60%, puoi portarlo a casa 18€ circa appena invece di oltre 45€. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l'ordine. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Plafoniera smart: a questo prezzo è un affare

Un prodotto di design, che è un vero e proprio concentrato di tecnologia. Lo installi con massima facilità e lo abbini al tuo smartphone tramite il WiFi e l'applicazione per Android e iOS.

Da quel momento in poi, potrai accenderla, spegnerla, decidere il colore e l'intensità luminosità. Se lo desideri, puoi abbinarlo al tuo sistema smart basato su assistente vocale Alexa o Google Home. In questo modo, potrai gestirla utilizzando semplicemente la voce. Crei l'atmosfera perfetta in un istante.

Un prodotto super interessante quindi, oltre che esteticamente molto gradevole. A questo prezzo, la plafoniera smart WiFi multicolore risulta un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione di risparmiare un sacco su Amazon, ben il 60%. Spunta il coupon in pagina e completa adesso l'ordine per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma attenzione: la disponibilità è super limitata.