Plafoniera LED multicolor con telecomando in DOPPIO SCONTO a 25€

Approfitta di questa fantastica offerta proposta da Amazon per avere una lampada che puoi installare sul soffitto e cambiargli colore come vuoi. Metti subito nel tuo carrello la plafoniera LED multicolor Anten a soli 25,83 euro, invece che 52,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice JULLBE5Z al momento del pagamento.

Grazie a questo doppio sconto puoi mettere a segno un vero colpaccio. Questa plafoniera ha un ottima luminosità ed è adatta praticamente per qualsiasi stanza. In dotazione troverai un comodo telecomando per poter controllare la luce anche a distanza.

Plafoniera LED multicolor Anten per un soffitto moderno

Dai un tocco di semplicità e innovazione alla tua stanza con questa plafoniera LED. Potrai scegliere tra milioni di colorazioni disponibili quello che più ti piace. Crea un’atmosfera rilassante, romantica o giocosa in base alle tue esigenze. Puoi anche impostare la tonalità della luce da fredda a più gialla e dal 10% fino al 100% d’intensità. Tutto questo semplicemente premendo un pulsante sul telecomando.

È anche dotata di una funzione che memorizza le varie impostazioni fatte in precedenza e che potrai configurare per avere delle soluzioni veloci. Oppure imposta un timer affinché la luce rimanga accesa per 30 minuti, e si spenga quando i bambini sono ormai addormentati. Inoltre è resistente all’acqua con protezione IP44, per cui è perfetta anche per il bagno.

Questa è davvero un ottima offerta ma per riuscire ad avvalertene dovrai essere super veloce. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua plafoniera LED multicolor Anten a soli 25,83 euro, invece che 52,99 euro, applicando il coupon in pagina e il codice JULLBE5Z al momento del pagamento. Se la ordini adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.