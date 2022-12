Pixelmator Pro per Mac introduce il supporto per l'editing video

La famosa applicazione di fotoritocco per dispositivi Apple, Pixelmator Pro, si aggiorna alla versione 3.2 per Mac e introduce il supporto per effettuare l’editing dei video. Certo, non è diventata “il rivale di Premiere Pro” o di DaVinci, per intenderci. Però è un bel passo avanti per tutti quei creator, social media manager e non solo, che devono fare lavori di grafica, GIF, brevi video, post, stories e via dicendo.

Pixelmator 3.2 “Lumière” arriva da poco sull’App Store per computer Mac e introduce grandi novità per tutti i clienti: adesso è possibile modificare brevi video e godere di altre importanti funzionalità esclusive.

Pixelmator Pro 3.2: ecco cosa cambia

Con la versione 3.2 gli utenti potranno fare delle rapide modifiche ai video: parliamo di ritagli, regolazioni del colore, mixare il tutto con forme, elementi in PNG, applicare maschere, del testo e non solo. Non servirà passare da più applicazioni ma si potrà rimanere all’interno del software.

All’interno dell’aggiornamento troveremo il supporto per i nuovi formati di video e per le immagini animate (MP4 e QuickTime Movie), ma si potranno anche realizzare GIF e PNG animati. Non di meno, si potranno elaborare le clip fatte in ProRes. Non mancherà la categoria di titoli di film in 4K e l’update, come detto in calce, strizza l’occhio ai social media manager che lavorano nel web e con l’industria cinematografica. Non ci sarà limite alla fantasia: sicuramente non ci monterete il documentario dell’anno, ma potrete fare brevi reel, clip per i social, stories, post per Facebook, Instagram e non solo. Si avrà perfino la possibilità di modificare le Live Photo e verranno introdotti miglioramenti al supporto per i file di Motion.

Pixelmator Pro 3.2 Lumière è un aggiornamento gratuito per tutti coloro che hanno un piano di abbonamento all’app o che l’hanno acquistata in precedenza.

Pixelmator Pro 3.2 Lumière è un aggiornamento gratuito per tutti coloro che hanno un piano di abbonamento all'app o che l'hanno acquistata in precedenza.

