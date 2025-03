Pixel Sense: con Pixel 10 è in arrivo un nuovo assistente smart di Google?

Google sarebbe pronta a lanciare Pixel Sense: un nuovo assistente, ancora più intelligente e – soprattutto – limitato ai soli dispositivi Pixel. Nello specifico alla prossima serie Google Pixel 10. Già se ne parlava nel 2023, con un primo report. Da allora, non se n’era più saputo nulla fino ad oggi, quando una fonte interna a Google avrebbe svelato al portale Android Authority l’ormai imminente lancio di Pixel Sense.

Se ne parlava già nel 2023…

Tra i sogni di Google c’era quello di realizzare un assistente davvero intelligente e che sapesse adattarsi al contesto. Tuttavia i suoi primi tentativi, come la versione aggiornata di Google Assistant e il progetto “At a Glance” (poi cancellato), non hanno forse riscosso il successo sperato.

Nonostante ciò, un primo report del 2023 suggeriva che Google non avesse ancora abbandonato l’idea: all’epoca si parlava di un nuovo assistente chiamato “Pixie”, progettato per funzionare su dispositivi Pixel e capace di sfruttare i dati provenienti da altri servizi Google per offrire un supporto realmente intelligente.

Una fonte interna ha rivelato ad Android Authority che Google lancerà finalmente quel lontano “Pixie” con un altro nome: Pixel Sense. Debutterà con il prossimo Google Pixel 10, atteso per la fine del 2025.

Pixel Sense: come funzionerà?

Secondo il portale, Pixel Sense offrirà “l’esperienza più personalizzata a te, basata sulle attività che svolgi con il tuo Pixel”. Quindi, si integrerà perfettamente alla maggior parte delle app e dei servizi: calendario, Chrome, contatti, documenti, file, Gmail, Maps, messaggi, telefono, gallerie, Wallter, YouTube, registratore e anche Aurelius, una possibile nuova app in arrivo di cui, però, non si sa nulla.

Pixel Sense non solo elaborerà dati provenienti da queste app, ma sarà anche in grado di analizzare file multimediali, testi, immagini e contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale, compresi i metadati associati. Inoltre, processerà gli screenshot per consentire una ricerca e un’organizzazione più avanzata, simile alla funzione offerta da Pixel Screenshots.

Sebbene non ci siano informazioni più precise, la fonte avrebbe condiviso alcuni dettagli su come Pixel Sense migliorerà l’esperienza d’uso. Nello specifico, pare che il nuovo assistente sia in grado di fornire suggerimenti predittivi personalizzati, riconosce e suggerisce cioè dati rilevanti come luoghi, prodotti e nomi nel momento in cui servono.

Inoltre, permetterà di completare le attività più rapidamente, dal momento che sarà in grado di apprendere le abitudini d’uso dello smartphone per velocizzare azioni e routine quotidiane. Infine, Pixel Sense dovrebbe essere in grado di adattarsi gli interessi dell’utente, evolvendo nel tempo in base ai temi più importanti del possessore del telefonino.

Debutterà con Pixel 10: sarà disponibile anche offline?

Una delle caratteristiche più interessanti potrebbe essere il suo funzionamento completamente on-device, grazie alla tecnologia Gemini Nano: ciò significa che sarà operativo anche offline e che i dati rimarranno così privati, accessibili solamente all’utente.

Come anticipato, Pixel Sense potrebbe debuttare con la serie Google Pixel 10, attesa per la fine dell’anno, supportato anche dal nuovo chip Tensor. Per il momento, dall’azienda non c’è ancora alcuna conferma ufficiale: si tratta, perciò, di informazioni da prendere con le pinze.