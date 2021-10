Pixel Pass: come funziona l'abbonamento di Google?

Pixel Pass trapelato: secondo quanto si apprende, questo è il nuovo abbonamento di casa BigG che comprende un telefono Pixel e molti dei servizi Google premium ad un canone mensile. Questa sarà una manovra volta a incentivare l'adozione dei suoi terminali da parte del pubblico?

Google annuncerà a breve Pixel Pass: cos'è?

Ci sono diversi modi per acquistare uno smartphone in questi giorni, ma sembra che Google potrebbe aggiungere un'altra opzione quando lancerà la serie Pixel 6 alla fine di questo mese. Una nuova indiscrezione ha appena suggerito l'esistenza di un cosiddetto piano di abbonamenti “Pixel Pass”.

La perdita, divulgata dallo YouTuber M. Brandon Lee su Twitter, sostiene che Pixel Pass è un servizio in abbonamento che comprende un device di Google e l'iscrizione ad una raccolta di servizi BigG in stile Apple One e una garanzia estesa. Guardate lo screenshot trapelato di seguito:

I servizi inclusi in Pixel Pass apparentemente includono Google One, Play Pass, YouTube Premium o YouTube Music e la connettività Google Fi. Ci sono però due notevoli omissioni qui, vale a dire Stadia e un servizio di streaming simile a Netflix.

Non ci sono parole sulla disponibilità e sui prezzi per questo presunto servizio, anche se supponiamo che per ora sia un'offerta legata al mercato statunitense. Dopotutto, Google Fi funziona in molti Paesi ma deve essere attivato – al momento – solo negli Stati Uniti.

Inoltre, non è chiaro se l'OEM di Mountain View lancerà un pacchetto autonomo di servizi che escluda il telefono Pixel e Google Fi, poiché questo avrebbe sicuramente senso in molti mercati esteri… come il nostro.

Siamo sicuri che il prezzo sarà cruciale per un pacchetto in abbonamento. Utilizzate i servizi dell'azienda? Quanto spendereste per un abbonamento Pixel Pass comprendente anche il Pixel 6? Fatecelo sapere.