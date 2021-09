Pixel Fold con display da 7,57 pollici e frequenza d'aggiornamento a 120Hz

Le soluzioni software destinate ad Android 12.1, aggiornamento che Google dovrebbe rilasciare durante gli ultimi mesi del 2021, porterebbero con sé molte novità in grado di trovare la loro massima espressione a bordo del già chiacchierato Pixel Fold, il dispositivo pieghevole con cui Big G sfiderà Samsung Galaxy Z Fold 3.

Google Pixel Fold: ultimi rumors

Android 12.1 potrebbe offrire agli utenti diverse funzionalità che, come detto, acquisirebbero maggiore senso a bordo di un device pieghevole come appunto il Google Pixel Fold. Nello specifico, la versione aggiornata del sistema operativo dovrebbe prevedere una barra delle applicazioni grazie a cui dar modo di visualizzare le app recenti e quelle più utilizzate.

Un tutorial a riguardo, non più disponibile online, mostrava nel dettaglio tale possibilità ma abbiamo comunque a nostra disposizione uno screenshot piuttosto esplicativo (anche se a risoluzione non altissima):

In questo caso possiamo chiaramente osservare l'ipotetico Pixel Fold e la suddetta barra delle applicazioni che andrebbe quindi a coprire la sezione in basso del display. Questa poi verrebbe nascosta nel momento stesso in cui un'applicazione dovesse essere visualizzata a schermo intero: in tal senso, Google starebbe portando avanti un lavoro di ottimizzazione per le animazioni.

Infine, ulteriori dettagli sul Pixel Fold chiamano in causa il pannello che il produttore potrebbe decidere di montare a bordo del terminale. Si ipotizza la presenza di uno schermo principale da 7,57 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e lettore di impronte digitali posto lateralmente. Molto probabile che il Google Pixel Fold venga animato dal chip Tensor, lo stesso che dovremmo trovare anche su Pixel 6 e Pixel 6 Pro.