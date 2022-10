Pixel 7 Pro ha la miglior fotocamera secondo DxOMark

Lanciato da poco sul mercato da Google insieme al fratello minore Pixel 7, per Pixel 7 Pro arriva un riconoscimento importante. I test condotti da DxOMark certificano infatti che l’ultimo smartphone Premium del colosso di Mountain View ha la migliore fotocamera posteriore sul mercato.

Il dispositivo ha ottenuto infatti un punteggio di 147, alla pari di Honor Magic 4 Ultimate e battendo anche iPhone 14 Pro. Parliamo di un miglioramento a dir poco tangibile rispetto al predecessore, che in confronto aveva ottenuto “soltanto” 134 punti. Ulteriore segnale di quanto Google abbia lavorato parecchio sotto questo punto di vista, concentrandosi in modo particolare sull’ottimizzazione del software.

Google Pixel 7 Pro: il cameraphone numero uno sul mercato secondo DxOMark

L’ultimo smartphone Google che aveva raggiunto questo risultato era stato Pixel 2: il 7 Pro, nel suo pacchetto completo, si presenta come l’opzione migliore per gli appassionati considerate sia le foto che i video. In particolare, un parametro che ha colpito DxOMark riguarda la nuova sezione “Friends and Family” che valuta le fotografie scattate ad un gruppo di persone.

Nel dettaglio, il test premia l’ottimo lavoro sul contrasto, il rendering del tono della pelle, l’acquisizione rapida e le buone capacità di gestire il movimento. A confronto con la passata generazione, scrive inoltre DxOMark, i miglioramenti sono evidenti anche in aree come zoom e video, per merito degli algoritmi software aggiornati e la messa a punto della fotocamera ottimizzata.

Si continuano a tessere le lodi parlando anche della modalità macro che sfrutta la fotocamera ultra-grandangolare per catturare dei bei primi piani in una varietà di condizioni.

Per quanto riguarda i selfie, invece, Google Pixel 7 Pro si posiziona alle spalle soltanto a iPhone 14 Pro e Huawei P50 Pro. iPhone 14 Pro Max è infine l’unico smartphone a ottenere un punteggio migliore per quanto riguarda il display.

