Pixel 6 e 6 Pro: gli utenti segnalano numerosi problemi per il display

Google ha iniziato la distribuzione degli smartphone Pixel 6 e 6 Pro da poco più di una settimana, quanto basta perché alcune problematiche venissero già individuate dagli utenti: nello specifico, le lamentele riguardano soprattutto alcune fastidiose anomalie del display.

Primi grattacapi per i possessori di Google Pixel 6 e 6 Pro

Su Reddit, diversi proprietari di un tra questi due dispositivi hanno condiviso foto e video relativi ad uno strano problema tecnico dello schermo, che però sembrerebbe verificarsi solo a terminale spento. Quando si preme il pulsante di accensione/blocco, sul display vengono visualizzati alcuni sfarfallii verdi orizzontali (come mostrato nell'immagine di copertina).

A quanto appena descritto sembrerebbe aggiungersi un'ulteriore problematica che riguarda la presenza di sfumature rosa e verdi sugli schermi di Pixel 6 e 6 Pro:

Un utente di Twitter ha affermato che tali sfumature sarebbero maggiormente visibili inclinando il telefono secondo specifiche angolazioni. Tuttavia, osservando lo schermo frontalmente non si noterebbe nulla.

Alla luce dei fatti, però, non stiamo parlando di seri impedimenti per il normale utilizzo di Google Pixel 6 e 6 Pro: i glitch descritti all'inizio si palesano solo a telefono spento, mentre i particolari riflessi rosa e verdi sono riscontrabili solo con particolari inclinazioni (sperando però che non ci siano altre “sorprese”).