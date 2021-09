Pixel 6 e 6 Pro: fotocamera posteriore con lente da 50MP (RUMOR)

Le ultime informazioni trapelate online circa gli imminenti Google Pixel 6 e 6 Pro si concentrano in maniera più specifica sui sensori implementati a bordo dei rispettivi moduli della fotocamera. Scopriamo quindi nel dettaglio le possibili scelte di Big G per i suoi prossimi smartphone Android.

Quali fotocamere troveremo su Google Pixel 6 e 6 Pro?

Merito di questa ulteriore fuga di notizie va riconosciuto allo staff di XDA Developers: pur non essendoci ancora nessun tipo di conferma ufficiale a riguardo, le anticipazioni provenienti da questa fonte si rivelano generalmente molto affidabili.

Cominciando dal modello base, il Google Pixel 6 dovrebbe implementare posteriormente un sensore principale da 50 MP Samsung GN1 affiancato da un'ulteriore lente grandangolare da 12 MP Sony IMX386. Nella zona frontale troverebbe spazio invece la selfie camera da 8 MP.

Per quanto riguarda invece il Google Pixel 6 Pro, sul retro potrebbe essere montata una tripla fotocamera che, in aggiunta ai due sensori indicati precedentemente, includerebbe anche il teleobiettivo da 48 MP Sony IMX586, in grado di effettuare zoom 4x. Anteriormente si opterebbe invece per la fotocamera da 12MP Sony IMX663.

Soffermandoci poi sulla registrazione dei video, sembra che l'obiettivo della fotocamera principale da 50 MP possa essere in grado di catturare filmati in 4K a 60 fps. Tuttavia, gli obiettivi grandangolari ed il teleobiettivo resterebbero “ancorati” alla risoluzione in 4K a 30 fps.