Più efficienza anche lontano da casa con il monitor portatile ARZOPA a 86€

Sei abituato a lavorare con due schermi per essere più veloce ed efficiente? Allora sono certo che questa offerta che ti sto per segnalare fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello in monitor portatile ARZOPA a soli 86,63 euro, anziché 139,99 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato e quindi dovrai essere velocissimo. D’altra parte sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, c’è uno scontro bello grosso del 38% e quindi risparmi circa 53 euro sul totale. Siamo dunque vicinissimi al minimo storico ragion per cui devi fare alla svelta.

Monitor portatile ARZOPA a costo ridicolo

È indubbiamente il prezzo che in questo momento rende il monitor portatile ARZOPA uno dei migliori acquisti nella categoria, ma non è l’unica cosa interessante. Si tratta di uno schermo eccellente che ti permetterà di velocizzare tante fasi del tuo lavoro. Ha un design leggero e maneggevole con i suoi 15,6 pollici, una cornice sottile e un supporto che ti permette di regolare l’inclinazione.

Gode di una risoluzione FHD da 1080p p con pannello IPS e angolo di visione a 178° perfettamente visibile grazie anche un contrasto elevato e un’ottima luminosità. Possiede un ingresso HDMI e una porta USB Type-C che ti permetteranno di collegarlo a computer, consolle di gioco e dispositivi mobili. Gode anche di una porta USB Type-A. Inoltre puoi regolare facilmente la luminosità e il volume degli altoparlanti grazie ai pratici pulsanti posti sulla parte laterale.

Uno straordinario dispositivo in grado di aumentare la produttività e l’efficienza del tuo lavoro anche quando sei lontano da casa. Dunque non perdere l’offerta. Vai subito su Amazon e acquista il tuo monitor portatile ARZOPA a soli 86,63 euro, anziché 139,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.