Più che uno smartwatch, questo è un PC da polso: a 24€ è SENSAZIONALE (-64%)

Un vero e proprio spettacolo. Questo smartwatch ha un display gigantesco da 1,85″, ti permette di effettuare telefonate dal polso, ha una gestione puntuale delle notifiche e non solo. Una marea le funzioni dedicate a sport e salute e lunghissima l’autonomia energetica.

In promozione, questo wearable puoi portarlo a casa da Amazon a un prezzo che mai penseresti: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Te l’accaparri a 24,98€ invece di 49,99€ e le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto di qualità, con ampio schermo ad alta visibilità da personalizzare come preferisci, grazie alle tante watchface a disposizione. Sfrutta il suo potenziale per tenere traccia dei tuoi allenamenti: puoi contare su ben 24 tipologie di workout differenti e monitorare i risultati di ogni allenamento. Ancora, è un ottimo compagno per la salute: ossigeno nel sangue, battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo. Tutto a disposizione a portata di polso.

Ovviamente, a rendere molto interessante questo wearable è anche la possibilità di telefonare direttamente attraverso lui: rispondi alle chiamate e ne invii di nuove, senza dover prendere lo smartphone.

