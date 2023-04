Più che un powerbank solare, questa è una mini centrale elettrica (25€)

Questo prodotto è così completo che, più che è un powerbank solare, ha tutta l’aria di essere una mini centrale elettrica super portatile. Il motivo? Tutte le funzionalità delle quali è dotata! Innanzitutto, supporta la ricarica di quattro dispositivi in contemporanea: tre tramite cavo e uno sfruttando la piastra wireless. In ogni caso, la ricarica è super rapida, anche quella senza fili: puoi sempre sfruttare al meglio i suoi 26800 mAh.

Ancora, se necessario è possibile fare affidamento su una potentissima torcia a tre lampade, che illumina nel lungo raggio per molti metri. Naturalmente, non manca un pannello solare ad alta efficienza, che si occuperà di ricaricare la batteria portatile praticamente ovunque. Basta che il lato con il pannello sia ben esposto al sole e avverrà tutto in automatico.

Per finire, la costruzione è robusta ed è stata pensata per permettere a questo dispositivo di resistere perfettamente anche a cadute accidentali. Dunque, è pronto ad accompagnarti praticamente in qualsiasi avventura!

Complice un golosissimo sconto Amazon a tempo limitato, puoi portare a casa questo concentrato di potenza e tecnologia a 25€ circa soltanto: attiva al volo l’offerta in pagina e completa l’ordine, se la promozione non è già finita. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dei servizi Prime.

Naturalmente, questo prodotto non manca di avere dimensioni super compatte, che favoriscono la possibilità di portarlo sempre in giro e avere il pieno di energia ogni volta che serve. Ricarica smartphone, auricolari, smartwatch e altri dispositivi di elettronica senza alcun problema, ma non solo. Tramite le porte USB puoi anche alimentare lampade e altri accessori.

La possibilità di effettuare una ricarica tramite pannello solare, di fatto ti libera dalla schiavitù di dover cercare sempre una presa di corrente elettrica e rende questa batteria portatile in grado di produrre elettricità in totale autonomia: aspetto assolutamente da non sottovalutare!

Insomma, questo powerbank solare a tutti gli effetti si avvicina una mini centrale elettrica portatile. Per sfruttare l’ottima promozione Amazon a tempo limitato, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 25€ circa soltanto e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.