Pistola termica professionale in ottimo SCONTO LAMPO su Amazon

Questa pistola termica professionale da 2000W, con temperatura regolabile e ben 7 accessori, è disponibile in offerta lampo su Amazon ad un prezzo molto interessante: può essere tua a soli 25,24 euro invece di 32,99. Con la spedizione Prime sarà subito a casa tua.

Pistola termica professionale: potente e precisa per ogni lavoro

La pistola termica SEEKONE da 2000W è dotata di un motore in rame e una ventola turbo per generare un flusso d’aria potente e costante: puoi usarla quindi per rimuovere vernici, sverniciare superfici, restringere PVC, ammorbidire materiali per la saldatura e molto altro.

La temperatura è regolabile in un range che va da 60°C a 600°C e puoi così adattarla a diverse applicazioni: il sistema di protezione da sovraccarico assicurerà la sicurezza che ti serve durante l’uso.

Il set include anche 4 ugelli in acciaio inox, 2 raschietti e un’impugnatura ergonomica perfetti per lavorare con precisione e senza sforzo, oltre che a diversi progetti. Ideale per artigiani, hobbisti e professionisti, questa pistola termica è un vero alleato per lavori di precisione ad alta temperatura: acquistala a soli 25,24 euro.