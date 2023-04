Pistola per massaggi muscolari: sconto TOP su Amazon (-40%)

Dopo le tue sessioni di allenamento avresti bisogno di un massaggio per alleviare i dolori muscolari? Allora non perderti assolutamente questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, potrai portarti a casa questa fantastica pistola per massaggi muscolari scontata del 40%. Dunque, potrai avere questo sensazionale prodotto al prezzo super vantaggioso di soli € 59,99.

La pistola massaggiante ha un design a multi-frequenza e potrai scegliere tra 30 impostazioni differenti con velocità regolabili. Provvisto del più innovativo “Motore Brushless” ad alta coppia, il motore è in grado di produrre sino a 4800 colpi potenti al minuto, così da arrivare sino ai tessuti più profondi, a 12 mm. Le eccellenti prestazioni di dissipazione del calore del motore permetteranno a questo strumento di prolungare la sua vita del 40%.

Può diventare lo strumento indispensabile per te che sei un atleta: questa pistola massaggiante ti aiuterà ad alleviare i dolori muscolari, indolenzimento e rigidità, promuovendo il flusso di sangue e alleviando l’acido lattico. Utilizzando questo ottimo prodotto, i tuoi tempi di recupero saranno accelerati e potrai tornare al 100% molto più velocemente. Ottimo anche per migliorare la salute dei tessuti molli del corpo.

Provvista di 6 diverse forme di testine di massaggio, potrai utilizzare questa pistola per massaggiare collo, schiena, polpacci, gambe, spalle e glutei. Potrai aiutare i tuoi muscoli a rilassarsi e ad alleviare il dolore, che spesso si fa sentire dopo gli allenamenti. Particolarmente silenzioso, il rumore di questo piccolo strumento non supererà i 45 decibel.

Non manca la batteria ricaricabile integrata che ti permetterà di utilizzare la pistola massaggiante per circa 6-8 ore dopo una carica completa. Potrai consultare tutte le info relative allo stato di ricarica della batteria, e non solo, attraverso l’utilissimo display LCD di cui è provvisto il dispositivo.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa ottima pistola per massaggi muscolari scontata del 40%. Affrettati prima che sia troppo tardi, lo sconto termina a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.