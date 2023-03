Pistola massaggiante con 30 velocità oggi scontata del 58%: follia Amazon

Avresti bisogno di un massaggio profondo dopo le tue sessioni di allenamento? Allora non puoi non acquistare immediatamente questa eccezionale pistola massaggiante muscolare che oggi Amazon ti propone a soli € 54,99. Infatti, solamente per poco tempo ancora, potrai avere questo apparecchio professionale con lo sconto incredibile del 58%.

Finalmente, dopo i tuoi allenamenti, potrai utilizzare la pistola per massaggio ALDOM che sarà in grado di lenire a fondo i tuoi muscoli tesi attraverso un massaggio muscolare profondo e potente fino a 4800 volte in un minuto. La pistola massaggiante non rilasserà solamente i muscoli in superficie, ma riuscirà a massaggiare anche i tessuti profondi.

Così facendo, potrai prevenire l’adesione muscolare ed eliminerai la fatica. Questo apparecchio è dotato di 8 accessori intercambiabili e 30 livelli di velocità. Potrai applicare tecniche di massaggio diversi in base ai muscoli che andrai a trattare. Potrai facilmente alleviare il dolore, rilassare o mobilitare i muscoli per diverse parti del corpo.

Particolarmente adatto anche per collo e spalle, questa pistola massaggiante è provvista di uno schermo tattile LCD altamente sensibile, che ti permetterà di consultare le informazioni anche relative allo stato di carica della batteria. Potrai regolare il livello di velocità ed è un dispositivo adatto non solo agli atleti e sportivi, ma anche a chi per varie ragioni passa troppo tempo seduto o per ottimizzare i tempi di una riabilitazione post-operatoria.

L’elegante e robusta custodia di cui è provvista, ti permetterà di portare la pistola massaggiante sempre con te. Con un peso di solo 1 kg e l’impugnatura ergonomica realizzata in gomma, le vibrazioni esterne verranno ridotte al minimo. Insomma, un prodotto ottimo che sicuramente sarà in grado di rilassare i tuoi muscoli tesi.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare la pistola massaggiante muscolare a soli € 54,99. Affrettati, lo sconto del 58% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.