Pistola colla a caldo con kit di accessori in ottimo SCONTO LAMPO su Amazon

Su Amazon è attivo un interessante sconto lampo su questa pistola per colla a caldo professionale, con kit di accessori che include ben 30 stick di colla e borsetta per il trasporto: puoi acquistarla a soli 18,72 euro invece di 29,99 e riceverla subito a casa con la spedizione Prime.

Pistola per colla a caldo: potente, precisa e universale

La pistola è dotata di un sistema di riscaldamento PTC in ceramica di alta qualità che le permette di raggiungere la temperature ottimale in appena 60 secondi e garantirti un flusso di colla rapido e costante.

L’utilizzo è semplicissimo grazie al tasto ON/OFF e alla spia LED che indica lo stato della pistola. Il design antigoccia assicura una fuoriuscita uniforme della colla, mentre il supporto pop-up mantiene l’attrezzo stabile quando non è in uso. La tecnologia anti-reflusso impedisce fuoriuscite accidentali e protegge il piano di lavoro, garantendo una maggiore durata del prodotto.

Inclusi nella confezione troverai 30 stick di colla trasparente da 11x150mm ideali per qualsiasi tipo di superficie e una borsetta con chiusura lampo per riporre tutto in ordine. Inoltre, sono presenti anche 10 protezioni per le dita in silicone per evitare scottature accidentali.

Ideale per bricolage, riparazioni, lavori creativi e progetti personali, questa pistola per colla a caldo è un must have: acquistala a soli 18,72 euro invece di 29,99.