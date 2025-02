Piracy Shield ora blocca anche i siti pirata per film e serie

Una notizia sta per sconvolgere il mondo della pirateria online. Ora Piracy Shield, la piattaforma per eccellenza utilizzata nella lotta alla distribuzione illegale di contenuti sportivi live e on demand, ora potrà anche fermare e bloccare i siti pirata usati per garantire l’accesso a film e serie TV protetti da copyright.

Ad annunciarlo Massimiliano Capitanio, commissario di AGCOM, che in un post su LinkedIn ha spiegato: “Con la delibera votata oggi, la lotta alla pirateria fa un altro passo avanti. AGCOM rafforzerà il regolamento sull’oscuramento dei siti pirata previsto dalla delibera n. 680/13/CONS, aggiornandolo alle nuove previsioni del Digital Service ACT, della Legge antipirateria n. 93/2023, del Decreto Omnibus e del Testo unico dei servizi media”.

Le modifiche sostanzialmente sono tre, elencate dallo stesso Capitanio, che spiegano quanto succederà a breve:

Piracy Shield emetterà ordini di oscuramento in 30 minuti non solo per gli eventi sportivi illegali, ma anche per altri contenuti live come i siti pirata per film e serie TV; gli ordini di oscuramento verranno estesi anche alle VPN e ai fornitori di DNS pubblici; i motori di ricerca saranno obbligati a deindicizzare i siti pirata; nuove procedure di sblocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP oscurati da Piracy Shield che non sono più utilizzati per diffondere contenuti pirata; nuovo procedimento per contrastare la pirateria sulla televisione lineare e on demand, a tutela ad esempio di film e serie TV.

Da quando Piracy Shield bloccherà anche i siti pirata per film e serie

Per IPTV e Pezzotto in Italia, legati alla pirateria streaming, le cose si mettono male. Capitanio ha annunciato una delibera che modificherà l’approccio di Piracy Shield che ora potrà bloccare anche i siti pirata per film e serie TV. Ma quando entrerà in vigore il nuovo regolamento?

A questa domanda risponde sempre il Commissario AGCOM Capitanio: “Il regolamento entrerà in vigore una volta conclusa la consultazione pubblica, che terminerà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito www.agcom.it”. Ma non è tutto.