Pikmin Bloom: un nuovo videogioco AR di Niantic per iOS

Lo sviluppatore di Pokémon GO Niantic lancia il nuovo gioco AR “Pikmin Bloom” per iOS: scopriamo come funziona e quando arriva.

Pikmin Bloom: cos'è e come funziona?

Il tanto atteso nuovo gioco AR di Niantic e Nintendo è finalmente arrivato. Pikmin Bloom è un'app progettata per “portare un po' di gioia nei tuoi viaggi quotidiani a piedi”.

Questa è la seconda app che Niantic sviluppa in collaborazione con Nintendo. La prima, Pokémon GO, è stato un enorme successo. In oltre cinque anni dal suo debutto, il gioco ha ottenuto un fatturato di 5 miliardi di dollari. Sebbene Pikmin non sia così popolare come Pokémon, Pikmin Bloom ha un buon approccio per l'utilizzo della realtà aumentata.

In un post sul blog, Niantic spiega un po' di più cosa sono i Pikmin e come funziona il gioco.

I Pikmin sono minuscole creature simili a piante che esistono intorno a noi ma non possono essere viste ad occhio nudo. Pikmin Bloom ti consente di vederli e interagire con loro. I Pikmin crescono dalle piantine e quelli che coltivi e raccogli ti seguiranno in giro. Amano il nettare estratto dalla frutta e, quando gli dai da mangiare, germoglieranno fiori in cima alle loro teste. Ci sono molti diversi tipi di Pikmin da incontrare e con cui interagire in Pikmin Bloom.

Come l'azienda ha cercato di spingere con Pokémon GO, lo stesso sta accadendo ora con Pikmin Bloom, poiché lo sviluppatore vuole che i giocatori camminino per provare il gioco.

La cosa più importante in Pikmin Bloom è la tua passeggiata quotidiana. Mentre cammini, troverai piantine di Pikmin lungo il tuo percorso, quindi più cammini, più la tua squadra di Pikmin crescerà. Puoi quindi strappare i Pikmin dalle piantine dopo che crescere. Cammina di più per fare più amicizie con i Pikmin!

Poi, la compagnia afferma che “alla fine della giornata, puoi rivedere il numero di passi che hai fatto e i percorsi che hai percorso. Hai la possibilità di aggiungere note e foto al tuo registro di vita, fornendo un modo per trasformare una giornata normale in un ricordo speciale.”

Una delle caratteristiche che hanno riscosso molto successo con Pokémon GO sta arrivando anche in questo gioco, poiché Niantic terrà eventi mensili per la Community, in cui i giocatori potranno passeggiare, piantare e giocare insieme agli altri utenti.

Lo scaricherete? Ci giocherete? Fatecelo sapere.