Pikmin 4 per Nintendo Switch crolla di prezzo grazie al Coupon GENIALE

Pikmin 4, il tanto atteso quarto capitolo della serie di giochi di strategia e avventura di Nintendo, è ora disponibile su Nintendo Switch. E grazie al coupon “PASSIONI23” potrete portarlo a casa a soli € 46,74 al posto degli originali € 59,99.

Pikmin 4: sei pronto per questa avventura?

Pikmin 4 è un entusiasmante videogioco per la Nintendo Switch che offre un’esperienza di gioco unica e coinvolgente. La trama ti mette nei panni di un gruppo di avventurieri spaziali bloccati su un misterioso e lontano pianeta, in attesa di soccorsi. Sarai tu il capo di questa missione di salvataggio?

Il pianeta ospita una varietà di creature strane e bizzarre, ma fortunatamente, non tutte sono ostili. Qui entrano in gioco i Pikmin, creature piccole ma vitali. Puoi far crescere e radunare questi simpatici alleati e utilizzarli per superare ostacoli di ogni tipo, grandi o piccoli. La cooperazione con i Pikmin sarà essenziale per il successo della tua missione di salvataggio.

L’avventura ti porterà a esplorare vaste aree aperte, a caccia di tesori nascosti e a sfidare creature selvatiche. Dovrai anche mettere alla prova la tua abilità risolvendo enigmi intriganti mentre ti sforzi di salvare i tuoi compagni bloccati insieme ai Pikmin.

Graficamente, Pikmin 4 offre un mondo vibrante e colorato ricco di dettagli, che rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il punto di forza di Pikmin 4 è il suo gameplay unico e originale. Guidare un gruppo di Pikmin, esseri alieni vegetali, attraverso un mondo alieno è un’esperienza che non troverai in nessun altro gioco. La sfida e la varietà sono garantite, e sarai costantemente sorpreso da ciò che il gioco ha in serbo per te.

Per acquistare Pikmin 4 per Nintendo Switch a soli € 46,74, dovrete inserire il coupon “PASSIONI23” in fase d’acquisto. Per fate presto dato che l’offerta scade il 15 ottobre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.