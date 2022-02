PICCOLO, SMART e con Alexa: Echo Dot di 4a Gen è a PREZZO RIDICOLO

L'offerta di oggi su Echo Dot di 4a generazione è una di quelle che non puoi lasciarti sfuggire: ti bastano appena 34€ per fare tuo un altoparlante intelligente amato e apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante il prezzo economico e il suo aspetto sobrio, sotto il telaio batte un cuore smart che ti permette di controllare ogni dispositivo smart in casa con Alexa.

Echo Dot di 4a generazione è in offerta su Amazon a prezzo ridicolo

Oltre a impostare timer, richiedere informazioni, ascoltare le notizie e tanto altro, Echo Dot di 4a generazione è ideale anche per ascoltare i tuoi brani preferiti dai più comuni servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e tanti altri semplicemente tramite un comando della voce.

Ti basta collegarlo all'applicazione mobile di Amazon Alexa, disponibile sia per iPhone che per Android, e al Wi-Fi per sentirti il re della casa controllando tutti i dispositivi compatibili con la tua voce. Cosa stai aspettando? Bastano appena 34€ per portarti a casa l'incredibile Echo Dot di 4a generazione e iniziare ad ascoltare i tuoi brani preferiti e a controllare la tua smart home con Alexa. Non lasciarti scappare questa strepitosa opportunità con consegna in un giorno lavorativo e senza costi di spedizione.