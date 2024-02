Piccolo, POTENTE e a metà prezzo: lo speaker Bluetooth dei sogni (Amazon)

Estremamente delizioso ma non solo bello a vedersi. Questo speaker Bluetooth di Edifier è un gioiellino che può tenerti compagnia in qualsiasi situazione senza lasciarti mai deluso. Lo porti con te, è resistente e pronto ad ogni avventura.

Dal momento che è in promozione su Amazon con un bello sconto del 50%, cosa ti fa dire di no? Collegati in pagina dove con un click lo acquisti a soli 29,99€ e completi un affare vero e proprio.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Speaker Bluetooth piccolo ma che potenza: portalo a spasso

È stato progettato proprio per fartelo portare ovunque. Se ami avere sempre la tua musica preferita in riproduzione ma non sei fan delle cuffie, allora questo speaker Bluetooth chiama proprio il tuo nome. Come già ti ho detto, ha delle dimensioni veramente compatte ma queste non sacrificano la qualità. In più è comodo perché ha un cappio integrato che te lo fa agganciare o appendere ovunque.

Con il Bluetooth avanzato è un attimo collegarlo al tuo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo. Ti puoi anche allontanare senza paura che la connessione salti. Musica a tutto volume senza rinunciare a bassi potenti e toni alti melodiosi.

Ti dirò, a questo speaker non mancano una serie di caratteristiche che rubano il cuore come il suo essere impermeabile e di lunga durata. Con un carica hai ore e ore di divertimento dalla tua parte.

Ps: non manca neanche il microfono integrato!

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per acquistare subito il tuo meraviglioso speaker Bluetooth di Edifier a soli 29,99€ ed un click in pagina.

