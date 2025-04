Piccolo fuori, potente dentro: lo speaker di cui non potrai fare a meno ad un prezzo da urlo

Se ami la musica e stai cercando un diffusore bluetooth portatile che combini qualità audio, resistenza e stile, il Bose SoundLink Flex è il prodotto ideale per te.

Questo piccolo dispositivo unisce design elegante e la solidità di un diffusore pensato per accompagnarti ovunque: al mare, in montagna, in campeggio o semplicemente in casa. Grazie alla tecnologia PositionIQ, il SoundLink Flex è in grado di rilevare automaticamente il suo orientamento (in piedi, appeso o sdraiato) e ottimizzerà la qualità audio di conseguenza. Il suono emesso è sempre ricco, bilanciato e potente, con bassi profondi e voci nitide.

Il cuore di questo speaker è l’audio ad alta fedeltà firmato Bose, sinonimo di grande qualità. La chiarezza del suono ti farà riscoprire i tuoi brani preferiti, anche all’aperto o in ambienti rumorosi.

Con una batteria che dura fino a 12 ore, potrai ascoltare musica dalla mattina alla sera senza pensieri. E quando serve si ricarica comodamente via USB-C.

Non devi preoccuparti neanche della polvere o degli agenti atmosferici: si tratta infatti di un dispositivo impermeabile con certificazione IP67, progettato per resistere ad urti e schizzi. Inoltre galleggia sull’acqua, e quindi se ti scivola in piscina o nella vasca niente panico!

La connessione bluetooth è stabile ed efficace, compatibile con tutti i tuoi dispositivi. Potrai collegarlo anche ad altri speaker Bose tramite la modalità Party o Stereo, per un’esperienza sonora ancora più coinvolgente. La versione nera è sobria ed elegante, si abbina a qualsiasi ambiente ed outfit. Il gancio integrato ti permetterà di appenderlo facilmente allo zaino, alla bici o ovunque ti serva.

Insomma, il Bose SoundLink Flex è il compagno ideale se cerchi portabilità ed un audio eccezionale. Al momento questo straordinario dispositivo è in offerta su Amazon con il 28% di sconto e quindi puoi averlo a 129,95 contro i 179,95 a cui viene venduto abitualmente! Non perdere questa offerta e fallo arrivare subito a casa tua!