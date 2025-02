Piatti gustosi e con pochi grassi? Friggitrice ad aria Electrolux, ora a 89€

Per mangiare bene senza fare troppe rinunce non serve una dieta particolare ma una friggitrice ad aria di qualità. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Electrolux da 5 litri a soli 89,99 euro, invece che 189,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento.

Ti assicuro che è tutto vero. Anche se può sembrare incredibile siamo di fronte uno sconto del 47% sul prezzo di listino, più un ulteriore ribasso del 10%, per un risparmio totale di ben 100 euro. E puoi anche pagare in comode rate da 33,33 euro a interessi zero con Klarna.

Friggitrice ad aria Electrolux: zero grassi ma tutto buono

La peculiarità della friggitrice ad aria Electrolux è che garantisce sì meno grassi durante le tue preparazioni ma senza sacrificare il gusto. L’aria circola all’interno del cestello in modo uniforme e garantisce pietanze sempre buonissime e cotte perfettamente. Non dovendo mettere all’interno nemmeno una goccia di olio sarà tutto meno calorico.

Il cestello da 5 litri ti permette di cucinare per tante persone e ti agevola tantissimo nelle tue preparazioni. Inoltre lo potrai staccare e mettere tranquillamente in lavastoviglie per pulirlo senza sforzo. Gode di ben 8 programmi preimpostati per velocizzare tutte le tue preparazioni. E potrai anche impostare un timer fino a 60 minuti e la temperatura manualmente partendo da 80 °C fino a 200 °C. Tutto questo lo puoi selezionare sul pratico pannello touch di un elegante e moderno design.

Stai ancora leggendo? Non c’è chiaramente più tempo per farlo. Sicuramente a questo prezzo andrà a ruba e le unità disponibili sono limitatissime. Quindi non perdere ulteriore tempo. Vai subito su eBay e acquista la tua friggitrice ad aria Electrolux da 5 litri a soli 89,99 euro, invece che 189,99 euro, inserendo il codice promozionale CASA25 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.