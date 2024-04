Piastra-grill elettrica con supporto in bambù: sconto PAZZO, tua a 36,90€

Per cuocere alla griglia dei gustosi hamburger, del buon pesce fresco, verdure e qualsiasi altra cosa, puoi approfittare subito di questa offerta a tempo pazzesca che ti propone Amazon e acquistare questa fantastica e imperdibile piastra-grill elettrica con supporto in bambù in sconto davvero niente male dell’8%, al prezzo imperdibile di soli 36,90 euro.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di molti altri vantaggi, come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questa magnifica Piastra di torrefazione elettrica, con la sua potenza di 2000 W, ti permetterà di cuocere ogni tipo di pietanza in maniera veloce e perfetta grazie alla sua resistenza integrata. In questo modo, ti sarà garantita una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie di cottura.

Estremamente resistente e con rivestimento antiaderente, potrai cuocere i cibi senza grassi o oli e senza attaccare il cibo. Potrai facilmente grigliare la carne, le verdure e addirittura cuocere delle deliziose uova fritte, frutti di mare, pesce e golose crepes.

In base alle tue esigenze, avrai la possibilità di regolare il termostato in 5 livelli di potenza, così da poter avere sempre la cottura perfetta. L’ampia superficie di cottura di 37,5 x 24,5 cm ti permetterà di cuocere cibo per tutta la tua famiglia e per i tuoi amici, per serate in compagnia indimenticabili.

La piastra è completamente rimovibile e la potrai lavare comodamente in lavastoviglie. Dunque, non ti resta che acquistare questa fantastica piastra-grill elettrica con supporto in bambù oggi al prezzo di soli 36 euro circa. Affrettati prima che sia troppo tardi.