Piano cottura a gas Hotpoint 4 fuochi a soli 229,90€ da Unieuro (-42%)

Tra le offerte del giorno di Unieuro segnaliamo il piano cottura a gas di Hotpoint, in vendita a 229,90 euro invece di 399,90 euro, per effetto del 42% di sconto sul prezzo consigliato. Ottimo anche il risparmio sul prezzo precedente, pari a 349 euro (-34%). Ecco il link all’offerta.

Il piano cottura a gas 4 fuochi del marchio Hotpoint figura nella lista dei migliori piani cottura da incasso oggi disponibili sul mercato. A maggior ragione oggi, con il prezzo crollato a poco più di 200 euro di fronte a un valore di quasi 400 euro.

Piano cottura a gas Hotpoint in sconto del 42% sul sito di Unieuro

Hotpoint Ariston è un piano cottura capace di unire prestazioni di alto livello a uno stile moderno e raffinato. È realizzato in acciaio inox antigraffio e rappresenta una soluzione ideale per completare l’arredamento di una qualsiasi cucina.

Pollice in alto anche per l’organizzazione degli spazi, grazie alla quale è possibile contare su un utilizzo più efficace di pentole e fiammelle. A questo proposito, segnaliamo che il piano misura 60 cm e ospita 4 bruciatori disposti a forma di rombo.

Volendo, è possibile dilazionare la spesa grazie a Klarna e PayPal. Nel caso specifico, puoi pagare in 3 rate a interessi zero da 76,63 euro. In più benefici delle spese di spedizione gratuite, con la consegna stimata entro la prossima settimana.

Hotpoint PCN 642 T/AS/HA (la sigla associata al piano cottura a gas con 4 fuochi) è in offerta a soli 229,90 euro. L’offerta terminerà alla mezzanotte di oggi, dopodiché il prezzo tornerà a salire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.