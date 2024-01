iPhone 13 ricondizionato a soli 518€ su Amazon: un vero affare

Oggi vogliamo parlarti di un verro affare strepitoso che abbiamo trovato su Amazon; di fatto, se stai cercando un melafonino all’avanguardia che sia in grado di unire prestazioni eccellenti e, al tempo stesso, un design elegante ad un prezzo accessibile, non possiamo non consigliarti l’iPhone 13. Nello specifico, il modello ricondizionato (ma in condizioni eccellenti), può essere un’occasione da non lasciarsi sfuggire. È la versione in colorazione “Midnight” e presenta ben 128 GB di memoria interna, ovviamente non espandibile. Non pensarci troppo: a questa cifra è un vero best buy, ma sii veloce perché non sappiamo quante scorte siano rimaste sul noto portale di e-commerce americano. Lo troverai a soli 518,00€, IVA inclusa.

Ad ogni modo, non preoccupatevi: il terminale è stato accuratamente testato, ripristinato e rigenerato dai tecnici esperti del sito, quindi risulterà essere “pari al nuovo”, privo di difetti estetici evidenti e con una batteria con capacità superiore al’80%.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

iPhone 13 è alimentato dal potente chip A15 Bionic, un chip che ti garantirà un’esperienza utente fluida e reattiva. Va benissimo per ogni scopo, per ogni utilizzo; è ottimo per il gaming, per il comparto social, ma non solo. Va benissimo anche come daily driver e come device tuttofare per la quotidianità.

Potrai catturare momenti indimenticabili con la sofisticata configurazione della doppia lente posteriore da 12 MP. Grazie alle nuove funzionalità infatti, sarai in grado di ottenere foto nitide, luminose e piene di dettagli. In più, sappi che potrai girare video in 4K HDR Dolby Vision a 60 fps con qualità cinematografica. Il display Super Retina XDR da 6.1 pollici è eccellente e permette di avere colori vibranti, neri profondi e una luminosità eccezionale.

Parliamo di estetica: il design è elegante e raffinato, con una costruzione in vetro e in alluminio resistente. È anche certificato IP68 contro gli schizzi d’acqua e di polvere. Non lasciartelo sfuggire: a soli 518,00€ questo iPhone 13 ricondizionato è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.