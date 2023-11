PHILIPS TV 4K LED Ambilight in offerta su Amazon: prezzo TOP (-100€)

La Philips TV 4K LED Ambilight da 43 pollici si distingue come un capolavoro di tecnologia e design, offrendo un’esperienza visiva avvincente e immersiva. Questo modello, attualmente in offerta con uno sconto del 16%, si presenta come un investimento intelligente per chi vuole godere del meglio dell’intrattenimento con una qualità di visione eccellente. Oggi è tua a soli 669€!

Questa 4K LED della Philips è equipaggiata con il processore P5 AI Perfect Picture, che eleva la qualità delle immagini a un livello superiore. La tecnologia HDR10+ e Dolby Vision contribuiscono a migliorare colori, contrasto e luminosità, garantendo un’esperienza visiva ultra nitida e vivida. La risoluzione di 4K è il nuovo standard per l’alta definizione, e questa TV si pone all’avanguardia in questo ambito.

L’ambilight, con la sua retroilluminazione su 3 lati, aggiunge un elemento immersivo all’esperienza visiva. La funzione di adattabilità al colore della parete, insieme alle modalità Ambilight come Lounge, Gioco, Ambilight Music e AmbiSleep, trasformano il contesto visivo, creando un’atmosfera coinvolgente che si estende oltre lo schermo.

Dotata di Google TV, questa Philips TV offre un accesso fluido alle principali piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e Youtube. L’integrazione del controllo vocale con Alexa o l’Assistente Google aggiunge una dimensione di praticità all’esperienza di visione, mentre il supporto per la TV interattiva HbbTV offre ulteriori opzioni di intrattenimento.

Per gli appassionati di gaming, la Philips TV PUS8518 è pronta ad offrire un’esperienza di gioco impeccabile. Con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, un’impostazione automatica di low-input-lag, l’HDMI 2.0, il VRR e il supporto per Geforce Now, questa TV soddisfa le esigenze degli appassionati di videogiochi più esigenti che vogliono sfruttare al meglio le potenzialità delle console di ultima generazione.

Il comparto audio non è da meno, con diffusori integrati da 20W, AI Sound & EQ, e funzioni di Dolby Atmos e Bass Enhancement che regalano un’esperienza sonora avvolgente e cinematografica.

In termini di connettività, questa TV offre tutto ciò di cui si ha bisogno. Con sintonizzatore TV digitale integrato, 4 porte HDMI, 2 porte USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet-LAN, uscita audio digitale, HDCP 2.3, HDMI eARC e supporto EasyLink, la Philips TV si adatta alle esigenze degli utenti moderni.

La Philips TV 4K LED Ambilight PUS8518 da 43 pollici rappresenta una scelta eccellente per coloro che cercano una combinazione di prestazioni superlative, funzionalità smart avanzate e un design elegante che si adatta a qualsiasi ambiente. Con lo sconto attuale del 16%, è un’opportunità da cogliere per migliorare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

