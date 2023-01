Philips Sonicare: 2 spazzolini elettrici al prezzo di uno (-61%)

Prima di tutto ti voglio dire che questa offerta è destinata a durare poco, quindi dovrai essere molto veloce. Se fai presto puoi avere due spazzolini elettrici sonici al prezzo di uno. Vai subito su Amazon metti nel tuo carrello 2 Philips Sonicare ProtectiveClean a soli 70,04 euro, invece che 179,99 euro.

Grazie a questo sconto del 61% avrai un risparmio di quasi 110 euro. Con questi spazzolini riuscirai ad avere denti puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino tradizionale. Risparmi tempo e hai un risultato migliore. Solo una settimana e riuscirai già ad avere denti più bianchi, non potrai più tornare indietro.

Philips Sonicare: a questo prezzo è un vero affare

Questa offerta ti permette di avere non uno ma ben due spazzolini elettrici sonici. In confezione troverai anche due custodie da viaggio molto belle, una stazione di ricarica e due testine W2 Optimal White. La tecnologia sonica di Philips Sonicare ProtectiveClean riesce ad arrivare tra i denti grazie agli impulsi, mentre le setole rimuovono la pacca. Pulisce in modo perfetto senza danneggiare le gengive.

Le setole centrali sono più fitte e arrivano a rimuovere delicatamente le macchie. In poco tempo avrai denti più bianchi e gengive più sane. È dotato di un sensore che ti avverte se stai esercitando troppa pressione. Ha una batteria che dura tantissimo e si ricarica velocemente. Sulla parte bassa dello spazzolino potrai visualizzare due spie che ti aiuteranno a ricordare quando la batteria sta per esaurirsi e quando è il momento di cambiare la testina per una pulizia migliore.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è veramente qualcosa di eccezionale. Prima che finisca questa promozione dirigiti su Amazon e acquista 2 Philips Sonicare ProtectiveClean a soli 70,04 euro, invece che 179,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.