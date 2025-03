Philips Serie 900 è minuscolo ma purifica 65m² in colpo solo (-18%)

Entra in casa e respira a pieni polmoni senza sentire quel fastidioso pizzicore alla gola o starnutire in continuazione. Per farlo hai bisogno di un purificatore d’aria di ultima generazione come lo straordinario Philips Serie 900 e non solo ha dimensioni veramente irrisorie, ma funziona alla grande. Un elettrodomestico davvero eccellente che raggiunge un prezzo d’eccezione grazie alla festa delle offerte di primavera e allo sconto del 18% su Amazon. Collegati e aggiungilo al tuo carrello per acquistarlo a soli 139,99€.

Philips Serie 900, un purificatore d’aria speciale in tutto e per tutto

Quando arriva a casa rimani stupito perché è così piccolo da poter sembrare irrisorio oppure non capace di effettuare ciò che ti è stato promesso. Tuttavia Philips Serie 900 si dimostra più che capace grazie alle sue tecnologie di ultima generazione e alla sua potenza che ti assicura una copertura di ambienti fino a 65 metri quadrati. Ebbene, lo sposti a piacimento e non ne fai mai a meno sia nei periodi più difficili come la primavera che durante il resto dell’anno.

Al suo interno c’è un filtro HEPA con tecnologia nanoProtect+ e componenti in carbone attivo. Questa triade elimina il 99% delle sostanze pericolose dall’aria come allergeni, brutti odori e particelle fino a 0,003 micron per assicurarti soltanto aria pulita e sana da respirare. Oltre ad avere un basso consumo energetico, puoi controllarlo con l’applicazione e impostare varie modalità tra cui quella automatica e quella sleep ultra silenziosa così da non privartene mai.

Eccellente vero? Allora non fare a meno del tuo purificatore d’aria Philips Serie 900, soprattutto ora che è in promozione su Amazon ad appena 139,99€ Grazie allo sconto del 18%. Aggiungilo al tuo carrello.