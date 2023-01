Philips OneBlade Face e Body: il rasoio elettrico perfetto a un prezzo incredibile

Volete dire addio alle solite lamette o rasoi elettrici che non fanno altro che irritarvi il viso o lasciarvi insoddisfatti riguardo al risultato della vostra barba? Oggi vi consigliamo un’offerta che potrebbe fare al caso vostro e riguarda il Philips OneBlade Face e Body che, solo per poco tempo, lo troverete su Amazon al costo di 44,52 euro invece di 67,99 euro grazie allo sconto del 35%.

Philips OneBlade Face e Body: sconto del 35%

Con questo rasoio Philips OneBlade Face e Body potrete regolare, sistemare e definire la vostra pelle senza alcun problema. È adatto a ogni tipo di pelle e non causa irritazioni grazie all’innovativa tecnologia brevettata che garantisce ben 200 tagli al secondo lasciando comunque la pelle liscia già alla prima passata. La lama a doppia direzione vi consentirà, senza alcuna fatica, di definire perfettamente linee e contorni della barba. Il rasoio, però, si chiama Face e Body perché oltre al viso potrete regolare anche i peli del corpo e anche sotto la doccia.

La batteria agli ioni di litio è in grado di garantirvi un’autonomia di circa 60 minuti ed è facilmente trasportabile tramite la custodia da viaggio compresa nel prezzo. Nella confezione di vendita, infine, troverete il rasoio elettrico OneBlade con 1 lama per il viso, 1 lama per il corpo, 4 pettini regolabarba, protezione per la pelle e per il corpo ad aggancio, la lama di ricambio extra e la custodia da viaggio.

Tutto questo può essere vostro all’incredibile prezzo di 44,52 euro invece di 67,99 euro grazie allo sconto del 35% proposto da Amazon. Non fatevelo scappare perché sta già andando a ruba!

