Philips OneBlade 360: il kit COMPLETO al minimo storico per le offerte di primavera

Rifinitore barba, rasoio e strumento per il bodygrooming: tutto questo, in un solo dispositivo, è Philips OneBlade 360, il più famoso e pubblicizzato che oggi è in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera al minimo storico di soli 34,99 euro invece di 62,99.

Philips OneBlade 360: il kit completo 3-in-1 ideale per ogni occasione

Philips OneBlade 360 ti sorprende per la sua straordinaria tecnologia che, grazie ai suoi movimenti estremamente rapidi, fino a 12.000 al minuto, è in grado di affrontare anche i peli più lunghi con facilità. Il doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, ti permette di avere una rasatura confortevole senza irritazioni.

Il pettine regolabile 5-in-1 ti permette di tagliare la barba in modo uniforme e ottenere così la lunghezza desiderata da 1 a 5mm. La lama a doppia direzione di taglio ti permette di creare contorni precisi con facilità, indipendentemente dalla lunghezza dei peli.

Non solo per la barba, Philips OneBlade è anche perfetto per prendersi cura dei peli del corpo. Con il pettine per il corpo ad aggancio e il sistema di protezione della pelle, puoi radiare e rifinire i peli in qualsiasi direzione, garantendo un ulteriore livello di protezione sulle aree più sensibili.

E per la tua comodità, Philips OneBlade è progettato per essere ricaricato sempre e ovunque con il pratico cavo di ricarica USB-A, incluso in un set che comprende il OneBlade Philips, lame per il viso e per il corpo, pettine regolabile, kit corpo e cappuccio di protezione.

Tutto questo è tuo a soli 34,99 euro grazie alle Offerte di Primavera di Amazon. Approfittane subito.