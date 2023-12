Philips OneBlad in offerta su Amazon: tuo con il 40% di sconto

Il Philips OneBlade è uno dei migliori e più apprezzzati rasoi elettrici in commercio. È un dispositivo versatile che ti consente di radere, regolare e rifinire sia il corpo che la barba, adattandosi a qualsiasi lunghezza desiderata. Al momento, puoi acquistare questo versatile strumento per una rasatura perfetta con uno sconto del 40%. Lo pagherai solamente 34,99€.

Il sistema a doppia protezione del OneBlade Face & Body è progettato per essere efficace sui peli ma delicato sulla pelle. La guaina protettiva click-on è particolarmente utile per le aree sensibili, offrendo una rasatura precisa senza irritazioni.

Grazie alla batteria agli ioni di litio, il OneBlade offre un impressionante tempo di utilizzo di 60 minuti con soli 4 ore di ricarica. Questo significa che puoi contare su di esso per multiple sessioni di grooming senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Un vantaggio aggiuntivo è la possibilità di utilizzare il OneBlade in modalità Wet&Dry, consentendoti di radersi su pelle asciutta o bagnata, con o senza schiuma. Puoi persino portarlo sotto la doccia per una maggiore comodità.

Il pacchetto include una serie di accessori pratici, tra cui una lama per il viso, una lama per il corpo, un manico ricaricabile e vari pettini regolabarba (1, 2, 3 e 5 mm), così come un pettine corpo (3 mm). Inoltre, la guaina protettiva e la custodia assicurano che il tuo dispositivo sia protetto e pronto per l’uso ovunque tu vada.

Con una durata della lama di 4 mesi (sulla base di 2 rasature complete a settimana), il Philips OneBlade offre un’esperienza di rasatura duratura e di alta qualità. Approfitta di questa offerta per ottenerlo ad un prezzo vantaggioso.

