Philips Momentum 3000: un ottimo monitor da gaming in offerta su Amazon

Il monitor da gaming Philips Momentum 3000 è un display versatile e performante che offre un’esperienza di gioco fluida e senza distorsioni. Con una velocità di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta rapido di 1ms (MPRT), le immagini sullo schermo appaiono incredibilmente fluide e nitide, garantendo una precisione di gioco elevata. Inoltre, la modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor, garantendo una riproduzione dei giochi estremamente reattiva.

È un prodotto eccellente per chi cerca un’ottima soluzione da gioco, senza per questo voler svenare il proprio portafogli. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il Philips Momentum 3000 da 27 pollici a soli 159,90€ invece dei normali 269,90€ di listino. Si tratta di un imperdibile sconto del 41%.

Il display VA offre un angolo visivo estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini nitide e brillanti con ampi angoli di visuale. La tecnologia SmartImage ottimizzata per i giocatori offre diverse modalità di gioco come “FPS”, “Racing” e “RTS“, adattando il display per il massimo coinvolgimento durante il gioco.

La modalità “LowBlue” e “Flicker-free” proteggono gli occhi dallo stress e dalla fatica durante le lunghe sessioni di gioco. Il monitor ha una cornice sottile per massimizzare l’esperienza di gioco e una risoluzione Full HD 1920×1080 ottimizzata per immagini ricche di dettagli nitidi. La modalità SmartContrast analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l’intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Non fartelo scappare!

