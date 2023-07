Philips lancia una BOMBA pazzesca: cuffie wireless al 45% in MENO

Super occasione da prendere al volo per avere delle cuffie wireless comodissime e dall’audio speciale a un prezzo davvero molto vantaggioso. Non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips SHC5200 a soli 29,99 euro, invece che 54,99 euro.

Offerta da sogno dunque, che grazie a uno sconto del 45% ti permette di risparmiare ben 25 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa queste cuffie senza fili meravigliose, molto resistenti e comode. Riescono a regalare un suono stupendo e molto preciso grazie anche alla tecnologia HiFi. E possiedono una super batteria che dura a lungo.

Philips SHC5200: cuffie di ottima qualità a prezzo sconvolgente

Sicuramente a questo prezzo non puoi trovare di meglio. Philips SHC5200 garantiscono un comfort eccezionale anche dopo ore e ore di utilizzo. Il design leggero e i padiglioni morbidi che permetteranno di non sentirle nemmeno. Hanno anche una fascia per la testa in modo che poggi delicatamente e non pesi.

Possiedono driver da 32 mm per un audio di qualità, potente e senza distorsioni. Avrai la possibilità di usare la trasmissione wireless FM, con il ricevitore incluso, che ti permette di usarli fino a 100 metri di distanza. E puoi scegliere tra due canali di trasmissione per migliorare il suono ed evitare distorsioni. Parlando invece di autonomia, possono durare per 14 ore con una sola ricarica.

È chiaro che devi essere veloce perché a una cifra del genere le vorranno tutti e presto non ci saranno più pezzi disponibili. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Philips SHC5200 a soli 29,99 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.