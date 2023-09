Philips HomeRun: robot che aspira e lava tuo a 123€ in MENO

Non fai in tempo a lavare i pavimenti che in un attimo il tuo animale domestico li sporca? Vorresti qualcosa che ti aiuti a tenere pulita la casa? Allora dai un’occhiata a questa offerta che ti sto per segnalare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Philips HomeRun Serie 3000 a soli 299,99 euro, invece che 423,45 euro, applicando il coupon in pagina.

Questa è una promozione davvero fantastica e se fai veloce puoi avvalerti di un doppio sconto che ti fa risparmiare ben 123 euro sul totale. Con questo robot che aspira e lava i pavimenti la tua casa sarà sempre pulita senza che tu faccia nulla. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Philips HomeRun: il robot a prezzo shock

Innanzitutto bisogna sottolineare la potenza di aspirazione incredibile di ben 4000 Pa. Ciò significa che in una sola passata riesce ad aspirare di tutto senza lasciare nulla in giro, nemmeno i detriti. Inoltre, grazie a un piccolo serbatoio dell’acqua con un panno in microfibra agganciato sulla parte bassa, riesce anche a lavare i pavimenti.

È dotato di una navigazione laser a 360° LiDAR che gli permette di scansionare tutte le stanze fino a 5 mappe decidendo il percorso migliore. Ha 4 livelli di aspirazione ed è perfetto anche sui tappeti. E se scarichi l’app dedicata puoi personalizzare la pulizia come desideri.

Insomma un vero portento che oggi potrai accaparrarti a molto meno del suo prezzo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo HomeRun Serie 3000 a soli 299,99 euro, invece che 423,45 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.