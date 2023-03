Philips Gaming da 27 pollici: il super monitor è in sconto del 33% su Amazon

Se sei alla ricerca di un monitor da gaming di alta qualità, allora il Philips Gaming da 27 pollici è sicuramente la scelta giusta per te. Non solo è un monitor eccellente, ma non è nemmeno mai stato così conveniente prima di oggi: su Amazon questo monitor è in forte sconto: il prezzo di listino di 269,90€ è stato ridotto del 33%, e puoi acquistarlo al prezzo di soli 179,90€. Questo monitor offre una velocità di aggiornamento di 165Hz, che ti garantirà immagini incredibilmente fluide e nitide.

Inoltre, la risposta rapida di 1ms (MPRT) ti assicurerà immagini nitide e gioco fluido. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, il gioco sarà senza distorsioni e scatti, mentre la modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor, garantendoti un’esperienza di gioco senza interruzioni. Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale e il Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi. E se ti preoccupi per la salute dei tuoi occhi, questo monitor offre anche la modalità LowBlue e Flicker-free, per non affaticarli. Il Philips Gaming da 27 pollici offre inoltre un’ottima flessibilità, grazie alla regolazione dell’ Inclinazione (-5/20 gradi) e alla connettività: ingresso segnale HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 HDCP, HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2 (HDMI/ DP), uscita audio, speaker.

Come avrai ormai capito, se cerchi un monitor da gaming in grado di offrire prestazioni avanzate e un’ottima qualità dell’immagine, non lasciarti scappare questa offerta su Amazon per il Philips Gaming da 27 pollici. Grazie alla sua velocità di aggiornamento, alla risposta rapida, alla tecnologia AMD FreeSync Premium e alla modalità Low Input Lag, questo monitor sarà un’ottima scelta per i gamer più esigenti. Ti consigliamo di non perdere tempo e di metterlo subito nel carrello: questa offerta è a tempo limitato ed ha già fatto gola a moltissimi altri videogiocatori, se lo ordini subito non soltanto potrai approfittare di questo sconto, ma lo riceverai anche a casa tua entro sabato 11 marzo.

