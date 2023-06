Philips: caraffa filtrante che depura l'acqua a MENO di 18€ su Amazon

Una delle cose più importanti per il nostro organismo è l’acqua. Dovremmo berne tanta, spesso e soprattutto deve essere pulita. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la caraffa filtrante Philips a soli 17,99 euro, invece che 24,53 euro.

Un’ottima promozione dunque che ti permette di risparmiare e di avere una caraffa che fa diventare l’acqua del tuo rubinetto buona e più sana. Con questa piccola spesa avrai la garanzia di una salute migliore e risparmierai anche sul costo delle bottiglie d’acqua.

Philips: caraffa da 3 litri con 3 filtri a prezzo ridicolo

La caraffa filtrante Philips è dotata di un filtro Micro X Clean in grado di trattenere il calcare, il cloro, le microplastiche e il PFOA. Il che vuol dire bere un’acqua estremamente pulita e priva di cose dannose per l’organismo. Anche il gusto sarà migliore. In confezione troverai ben 3 di questi filtri per circa 3 mesi di acqua buona.

Ha un design moderno ed elegante con una comoda maniglia che risulta molto maneggevole. Possiede un timer digitale sulla parte superiore che ti ricorda quando sostituire il filtro. E la puoi mettere tranquillamente in frigorifero. Perfetta anche per farti un buon caffè o tè.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio. A un prezzo piccolissimo ti porti a casa un prodotto eccellente. Per cui non aspettare che il prezzo torni alla normalità, vai subito su Amazon e acquista la tua caraffa filtrante Philips a soli 17,99 euro, invece che 24,53 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

