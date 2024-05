Philips: aspirapolvere senza fili su Amazon al MINIMO STORICO (-35%)

Se stai pensando di acquistare una scopa elettrica che sia potente e che quindi garantisca un’aspirazione semplice in una sola passata, senza però spendere troppo, dai un’occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Philips serie 2000 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro.

Come ti dicevo si tratta del prezzo più basso di sempre, grazie allo sconto del 35% siamo di fronte a un minimo storico e risparmi ben 70 euro sul totale.

Philips: aspirapolvere senza fili a un super prezzo

Non ci sono dubbi, a questa cifra è da prendere al volo. Siamo di fronte a un aspirapolvere senza fili veramente eccellente. Grazie alla sua potenza e la tecnologia PowerCyclone 7 è in grado di aspirare di tutto in una sola passata consumando molto meno. Infatti è in grado di durare per 40 minuti con una ricarica completa.

La spazzola possiede dei piccoli LED che illuminano la zona in cui devi passare la scopa elettrica aiutandoti a vedere meglio gli angoli più bui. Inoltre è maneggevole e gode di un filtro che raccoglie la polvere garantendo un’aria più respirabile. In confezione troverai un aggancio a parete per posizionarlo facilmente dove desideri.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo. Piuttosto vai adesso su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Philips serie 2000 a soli 129,99 euro, invece che 199,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonata ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.