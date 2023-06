Philips Airfryer 5000 XL: la friggitrice ad aria WiFi con 7 programmi a -70€

Hai deciso di acquistare una friggitrice ad aria per velocizzare le tue preparazioni e cucinare in modo più semplice e con meno grassi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips Airfryer 5000 XL a soli 159,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento dunque puoi avvalerti di un ribasso del 22%, più un ulteriore sconto di 20 euro, per un risparmio di ben 70 euro. Inoltre questa offerta di dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. In esclusiva e a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Philips Airfryer 5000 XL: a questa cifra non c’è di meglio

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questa cifra Philips Airfryer 5000 XL è da prendere sena pensarci, difficilmente puoi trovare qualcosa di migliore. Questa friggitrice ad aria a un cestello da 6,2 litri e quindi potrai cucinare per tutta la famiglia.

Potrai scegliere uno dei 7 programmi di cottura preimpostati sul pratico e intuitivo display touch. Così tutto diventa più facile. Scarica l’app NutriU e poi avvalerti delle tantissime ricette a disposizione che puoi anche personalizzare. Grazie alla tecnologia Rapid Air i tuoi cibi saranno sempre croccanti fuori teneri all’interno.

Questa è davvero una straordinaria opportunità da non perdere. Per cui prima che sia tardi e l’offerta scada vai su Amazon acquista la tua Philips Airfryer 5000 XL a soli 159,99 euro, invece che 229,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.