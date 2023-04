Philips Airfryer 3000: la friggitrice ad aria definitiva a questo prezzo

La Philips Airfryer 3000 Serie XL è un elettrodomestico innovativo che ti permette di cucinare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia. Questa friggitrice ad aria è dotata di un grande recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg che ti consentono di cucinare fino a 5 porzioni di cibo in una sola volta, ideale per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Attualmente in super sconto del 28% su Amazon, puoi acquistare questo incredibile prodotto di alta qualità ad un prezzo ridicolo di soli 144,39 euro.

Philips Airfryer 300: la serie XL per chi cerca il massimo

La tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda che consente di cucinare cibi croccanti e teneri allo stesso tempo. Questo rende possibile cucinare qualsiasi tipo di piatto, dal pollo fritto alle patatine, alle verdure grigliate e persino alle torte. La Philips Airfryer 3000 Serie XL è anche molto facile da usare, grazie al display touch e ai 7 programmi di cottura preimpostati che ti permettono di cuocere i tuoi piatti preferiti con un solo tocco. Inoltre, con la nostra app NutriU, potrai accedere a numerose ricette sane e personalizzate per i tuoi gusti e seguile facilmente passo dopo passo.

Ma ciò che rende la Philips Airfryer 3000 Serie XL così speciale è la sua capacità di cucinare piatti sani e gustosi con fino al 90% di grassi in meno rispetto alle friggitrici tradizionali. Questo significa che potrai gustare patatine fritte, pollo e altre pietanze deliziose senza dover rinunciare alla salute.

Infine, la Philips Airfryer 3000 Serie XL è anche molto facile da pulire grazie ai suoi componenti rimovibili che sono lavabili in lavastoviglie. Questo significa che non dovrai passare ore a pulire la friggitrice ad aria dopo aver cucinato.

In sintesi, Philips Airfryer 3000 Serie XL è un elettrodomestico versatile, facile da usare e che ti permette di cucinare piatti sani e gustosi per tutta la famiglia. Se sei alla ricerca di un modo per cucinare piatti deliziosi senza dover rinunciare alla salute, questa friggitrice ad aria è l’investimento giusto per te. E con lo sconto del 28% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla ad un prezzo vantaggioso di soli 144,39 euro.

