Philips 346B1C, il Monitor gaming da 34" con docking station integrata è in offerta su Amazon

Se stai cercando un nuovo monitor per il gaming o l’uso quotidiano, Amazon ha un’offerta straordinaria che potrebbe farti risparmiare un bel po’ di soldi. Attualmente, il Philips 346B1C Gaming Monitor Curvo da 34″ è in vendita su Amazon a un prezzo scontato di soli 412,80€ invece di 489,95€. Questo significa che puoi risparmiare il 16% sull’acquisto di questo monitor di alta qualità.

Il Philips 346B1C è progettato per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente. Con uno schermo curvo ultrawide da 34 pollici e una risoluzione WQHD di 3440 x 1440, questo monitor offre immagini straordinariamente chiare e dettagliate. Il pannello VA garantisce neri profondi e colori vivaci, creando un’esperienza visiva mozzafiato.

Il monitor è dotato della tecnologia Adaptive Sync che consente un gameplay fluido e privo di artefatti. Con un refresh rate di 100 Hz, il Philips 346B1C è in grado di gestire i giochi più intensi senza problemi di tearing o stuttering.

Menzione speciale per la funzione Multiview che ti consente di visualizzare due sistemi su un unico schermo in modalità Picture-in-Picture o Picture-by-Picture. Una funzione che vorremo vedere, di default, su molti più monitor in vendita.

Un’altra ciliegina sulla torta che differenzia questo monitor dalla concorrenza è la presenza di una docking station USB-C integrata. Con questa docking station, puoi collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, al monitor. La connessione tra il tuo notebook e il monitor è rapida e offre un flusso di dati ad alta velocità.

Insomma, come avrai capito, stiamo parlando di un monitor di ottima qualità con numerosi assi nella manica che lo rendono un’opzione estremamente interessante. E, proprio per questo motivo, noi te ne consigliamo vivamente l’acquisto – specie a questo prezzo promozionale.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon per il Philips 346B1C Gaming Monitor Curvo da 34″. Approfitta di questo sconto del 16% e migliora la tua esperienza di gioco o di lavoro con uno schermo di alta qualità. Acquistalo ora prima che l’offerta finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.