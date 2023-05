Peter Pan & Wendy: guarda il nuovo film Disney in streaming

Se cerchi un film che ti faccia sognare e ti riporti alla tua infanzia, non puoi perderti Peter Pan & Wendy, il film evento di Disney+ che è disponibile in streaming sulla nota piattaforma video.

Si tratta della rivisitazione in live-action del romanzo di J.M. Barrie e del classico d’animazione del 1953, che ti farà vivere la magica avventura di Wendy e dei suoi fratelli nel mondo di Neverland.

Peter Pan & Wendy in streaming: rivivi la magia

Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, regista di The Green Knight e Pete’s Dragon, e vanta un cast di talento che include Jude Law nel ruolo del malvagio Capitan Uncino, Yara Shahidi in quello della fatina Trilli, Ever Anderson in quello di Wendy e Alexander Molony in quello di Peter Pan, il ragazzo che si rifiuta di crescere.

Il film racconta la storia di Wendy, una ragazza che teme di dover lasciare la sua casa d’infanzia, e di Peter Pan, un ragazzo che vive a Neverland con i Bimbi Sperduti e che non vuole mai diventare adulto. Insieme ai suoi fratelli John e Michael, Wendy segue Peter e Trilli nel paese dei sogni, dove incontrano le sirene, i pirati, le fate e il terribile Uncino, che vuole vendicarsi di Peter per avergli tagliato la mano.

Peter Pan & Wendy è un film che saprà emozionarti e divertirti, grazie alla sua splendida fotografia, alle sue scene d’azione mozzafiato, alla sua colonna sonora coinvolgente e ai suoi messaggi universali sull’amicizia, il coraggio e la fantasia. È un film che ti farà tornare bambino e ti farà credere che tutto è possibile se ci si crede davvero.

