Peter Pan & Wendy: guarda il film su Disney+, in REGALO 2 mesi Gratis

Peter Pan & Wendy è il nuovo film prodotto dalla Walt Disney Picutres, remake dell’omonimo film d’animazione uscito nel 1953. Diretto da David Lowery, dal momento in cui è disponibile allo streaming è stato un successo. Amato da milioni di utenti lo trovi in esclusiva su Disney+. Attiva subito un nuovo abbonamento e ricevi in regalo 2 mesi gratis.

Grazie a Disney+ hai accesso a tantissimi contenuti unici. Questa piattaforma è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, stanno arrivando tantissimi format molto apprezzati e famosi in tutto il mondo. Ad esempio, a breve approderà anche Italia’s Got Talent. Non vedi l’ora di goderti tutti questi titoli vero?

Scegliendo l’abbonamento annuale ottieni 12 mesi di accesso al prezzo di 10 mesi. Eccezionale e super conveniente. Fai un nuovo viaggio sull’Isola che Non C’è con Peter Pan & Wendy per un’avventura tutta rinnovata, ma comunque fedele al racconto originale.

Peter Pan & Wendy: disponibilità streaming e sinossi ufficiale

Peter Pan & Wendy è disponibile in streaming on demand su Disney+. Accedi subito alla piattaforma grazie all’incredibile offerta che ti regala 2 mesi gratis sull’abbonamento annuale. Vediamo ora la sinossi ufficiale del nuovo film firmato Walt Disney Pictures:

La giovane Wendy Darling incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Lei insieme ai suoi fratelli e Campanellino viaggiano con Peter nel magico mondo dell’Isola che non c’è, dove incontra un malvagio e cattivo capitano pirata.

I vantaggi dello streaming con Disney+

Perché abbonarsi a Disney+ è vantaggioso? Prima di tutto perché puoi vedere Peter Pan & Wendy in esclusiva insieme a tantissimi altri titoli simili e non. Inoltre, la sua app multidispositivo ti permette di portare sempre con te i contenuti a catalogo. A casa guardali da smart TV e in viaggio da smartphone, tablet o notebook.

Tra l’altro, se per qualche motivo ti trovi all’estero, puoi sempre guardare in streaming i contenuti Disney+ disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano. Per assicurarti di poter guardare i tuoi film e show preferiti quando sei in viaggio ti consigliamo di scaricarli sul tuo dispositivo.

Comunque, se vivi nell’Unione Europea puoi accedere alla versione disponibile nel tuo Paese di residenza. In pratica, lo puoi fare mentre viaggi all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Questo grazie alla Portabilità Transfrontaliera.

Anche se molti dei contenuti sono disponibili ovunque, potrebbero esserci piccole differenze a seconda del Paese o della zona geografica da cui accedi alla piattaforma. Pertanto, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.